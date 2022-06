Mit ihrer gesunden Tochter auf dem Arm können Bilim Aichatou und Percy Tabifor wieder lächeln. Das Erlebte wirkt aber noch nach, ist noch nicht verarbeitet, sagen beide. FOTO: Hannes Harding Neumünster Baby kommt im Taxi zur Welt – weil Klinikmitarbeiterin die 2G-Regeln nicht kennt Von Hannes Harding | 04.06.2022, 16:35 Uhr

Die kleine Ndosiri wird im Taxi geboren. Die jungen Eltern wollten die Geburt gemeinsam erleben, doch das scheitert an der Unkenntnis einer Klinikmitarbeiterin. So machte sich das Paar mitten in den Wehen auf den Weg.