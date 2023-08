Den jungen Patienten im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster soll der meist eher triste Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden. Das ist das Ziel der Initiative „Oma Hund & Co.“ Dabei muss auch oft gegen das Smartphone gekämpft werden.

Sie spielen mit Patienten, schminken die Kinder als Löwen oder andere Figuren und sie ermöglichen den Eltern eine Pause für sich selbst: Es sind elf ehrenamtlich engagierte Seniorinnen und ein Senior, die hinter dem ungewöhnlichen Namen der Initiative stecken und die Kinder von Montag bis Freitag unterstützen, indem sie ihren Krankenhausalltag abwechslungsreicher gestalten.

Sie engagieren sich zum Wohle der Kinder (stehend von links): Vera Burlich, Giesela Voss, Antje Stryk, Monika Meinert, Sigrid Kägi, Gunter Buß, Elke Heyen, Christel Möhrcke sowie (sitzend von links) Suse Hammerich, Hiltraud Bustorf und Ulrike Schrader. Es fehlt Petra Poßekel. Foto: FEK Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das Projekt existiert seit 28 Jahren. Damals kam die Seniorin Gerlinde Behnke mit der Idee, Kindern im Krankenhaus vorzulesen, in das Seniorenbüro. „Und hier hat man sie gern dabei unterstützt, dieses Angebot aufzubauen. Es ist ein beliebtes Ehrenamt“, sagt Christiane Johannsen, die das Projekt vom Seniorenbüro begleitet. Die Ehrenamtlichen sind inzwischen ein fester Bestandteil des Kinderkrankenhauses und werden dort in ihrer Arbeit sehr unterstützt.

Lange Zwangspause durch Corona

Die Zeit während Corona bedeutete für die Ehrenamtlichen eine schmerzliche und lange Zwangspause. „Wir waren so froh, als wir Anfang des Jahres endlich wieder auf Station konnten. Wir hatten das Spielen mit den Kindern sehr vermisst während der Zeit“, erzählt Suse Hammerich, die früher selbst Kinderkrankenschwester auf der Station war.

Smartphone-Nutzung sorgt für Hürde

Im Laufe der Jahre hat sich die Arbeit für die Ehrenamtlichen aber auch verändert. Mit dem Smartphone ist die Bereitschaft, Spiele außerhalb des Handys zu spielen, bei den Kindern zurückgegangen. Viele Kinder kennen das von zu Hause nicht mehr. Wenn sie sich aber auf ein Spiel einlassen, sind sie meistens begeistert und erfreut über die Abwechslung.

Daher kommt der Name „Oma Hund & Co.“

Der Name des Projekts entstand in den Anfängen als Idee eines Kindes auf der Station. Die Initiatorin des Projekts besaß einen Hund, von dem sie immer wieder erzählte und so wurde sie zu „Oma Hund“ und die weiteren Ehrenamtlichen ergaben das „Co.“ Neben Presse und Rundfunk hat das Projekt vor allem in den ersten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten und bei bundes- und landesweiten Wettbewerben Plätze in vorderen Rängen erreicht.

Ansprechpartnerin: Christiane Johannsen, Telefon: 04321 / 942 2754, Mail: christiane.johannsen@neumuenster.de