Wird seine Anweisungen als Trainer des FC Torpedo nur noch im letzten Spiel des Jahres beim SV Bönebüttel-Husberg geben: Trainer Deniz Harfst. Foto: André Sell up-down up-down Fußball-Kreisliga Mitte Darum schmeißt Trainer Deniz Harfst die Brocken bei Torpedo Neumünster hin Von Arne Schmuck | 14.11.2022, 13:32 Uhr

Die in der Tabelle heftig abgestürzten „Taubenträger“ müssen sich einen neuen Übungsleiter suchen. Denn der 32-Partie macht nach dem Spiel in Husberg am 19. November Feierabend.