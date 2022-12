Der Haushalt der Stadt ist noch in der Konsolidierung. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Haushaltsdebatte in Neumünster FDP fordert Springer-Team für die Stadtverwaltung Von Gunda Meyer | 12.12.2022, 15:00 Uhr

In der Haushaltsratsversammlung am Dienstag dürfte um so manche zusätzliche Stelle gerungen werden. Die FDP will ein flexibles Springer-Team nach dem Vorbild von Kiel.