Kirchenkreis Altholstein Familien, Paare und Singles pilgern um den Bordesholmer See Von Jürgen Schindler | 07.09.2023, 13:30 Uhr Sie sind bereits für das Pilgerabenteuer am Bordesholmer See: Malte Parlow, Linda Moser (Mitte) und Helen Boldt. Foto: Jürgen Schindler

An der Vogelwiese in Bordesholm freut sich die angehende Pastorin Linda Moser am Sonntag, 10. September, auf Familien mit Kindern, Paare und Singles, die mit ihr zu einem Abenteuer aufbrechen wollen.