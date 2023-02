Udo Strecker ist seit 26 Jahren Fahrlehrer und seit 2002 selbständig. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Fahrlehrer Udo Strecker berichtet Wartezeiten und Durchfallquote bei Fahrprüfungen: So ist die Lage in Neumünster Von Grischa Malchow | 27.02.2023, 07:00 Uhr

In Schleswig-Holstein kommt es zu verlängerten Wartezeiten auf Fahrprüfungen, kritisiert der Fahrlehrer-Verband. Die Durchfallquote steigt seit Jahren an. Wie ist die Lage in den Fahrschulen in Neumünster?