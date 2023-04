Eva Fuß aus Neumünster ist Preisträgerin des Wettbewerbs „Kunst schaffen in Neumünster“. Foto: Privat up-down up-down Kunst schaffen in Neumünster Künstlerin Eva Fuß verbindet digitale Fotografien mit analoger Kunst Von Tilman Wrede | 25.04.2023, 12:24 Uhr

Die Preisträgerin des Wettbewerbs „Kunst schaffen in Neumünster“ steht fest. Eva Fuß wird vom 16. Juni bis zum 9. Juli in der Bürgergalerie an der Esplanade ihre Werke zeigen.