Auf der Bühne wanderte das Mikro von Kandidat zu Kandidat. FOTO: Hannes Harding up-down up-down Neues aus der Kinderstadt Bürgermeister-Neuwahl in Neumünstrum: Was die Tochter dem Vater voraus hat Von Hannes Harding | 12.07.2022, 17:33 Uhr

In Neumünstrum ist immer etwas los. Nach dem Quadunfall am Montag wurde am Dienstag der Ruf nach einem Gericht und einer Staatsanwaltschaft laut. Und der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl startete.