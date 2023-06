Die Herstellung von Antibiotikasaft ist aufwändig: Erst muss eine Tablette gemörsert, dann die Wirksubstanz extrahiert und schließlich alles verflüssigt werden. Und es gibt weitere Tücken. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Pharmazeuten aus Neumünster warnen Darum ist es keine Lösung, wenn Apotheken Antibiotikasaft selbst herstellen Von Dörte Moritzen | 09.06.2023, 17:21 Uhr

Antibiotikasaft ist zurzeit in den Apotheken Mangelware – und das mitten in der Scharlachwelle. Zwar können die Pharmazeuten in Neumünster Ersatzprodukte selbst herstellen – doch die Sache hat ihre Tücken. Auch für den Verbraucher.