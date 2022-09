Frank Matthiesen (links) und Volker Andresen wollen soziale Härten verringern. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Energiekrise in Neumünster SPD: Stadtwerke sollen auf Übergewinn verzichten, Wobau die Mieten senken Von Gunda Meyer | 02.09.2022, 12:47 Uhr

Per Antrag an die Ratsversammlung will die SPD-Fraktion erwirken, dass der Heizkostenanstieg für Privathaushalte begrenzt wird. Die SWN sollen auf Übergewinne verzichten.