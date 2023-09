Verkehrssicherheit in Neumünster Bundesweiter Kontrolltag: Elterntaxis und Fahrräder im Visier der Polizei Von Benjamin Steinhausen | 26.09.2023, 17:18 Uhr Vor der Grundschule in Wittorf nahmen die Polizisten Radfahrer und Elterntaxis ins Visier. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Die Polizeidirektion Neumünster beteiligte sich am Dienstag am bundesweiten Kontrolltag. Mit dem Schwerpunktthema Rücksichtnahme legten die Beamten in Neumünster ihren Fokus auf die Sicherheit schwächerer Verkehrsteilnehmer und kontrollierten im Bereich von Schulen und Kitas. Das sind die Ergebnisse.