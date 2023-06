Hendrik Pauliks vom BBZ am NOK in Rendsburg und Marco Ludwig von der Sternwarte in Neumünster (rechts) mit einem ersten Modell des Meteoriten aus dem 3D-Drucker. Foto: BBZ up-down up-down VHS-Sternwarte und BBZ am NOK in Rendsburg Warum der Elmshorner Sensations-Meteorit in Neumünster zu sehen sein wird Von Hannes Harding | 22.06.2023, 15:03 Uhr

Es war der wohl spektakulärste Meteoriten-Einschlag in Schleswig-Holstein: Am 25. April entdeckten Einwohner Elmshorns Einschläge auf Dächern und in Gärten und fanden Meteoritenstücke von zum Teil einigen hundert Gramm bis zu mehreren Kilogramm Gewicht. Das größte Stück ist bald in Neumünster zu sehen – allerdings als Kopie.