Im zweiten Anlauf wurde Ronald Büssow für fünf weitere Jahre zum Bürgermeister von Bordesholm gewählt. Foto: SPD up-down up-down Kommunalwahl 2023 Bordesholm: CDU und Grüne beschuldigen sich nach Eklat um die Bürgermeisterwahl gegenseitig Von Alexandra von Fragstein | 23.06.2023, 12:01 Uhr

Nachdem sich bei der Bürgermeisterwahl in Bordesholm nicht an Absprachen gehalten wurde, beschuldigen sich die Parteien gegenseitig. Ronald Büssow will sich von dem Streit um sein Amt nicht beeindrucken lassen.