Statt Eiswagen gab es Eis am Stiel am Mitarbeiterparkplatz der Edeka Nord an der Weserstraße. Martin Gleibs (von links), Tarifkommissionsmitglied in Hamburg, Verdi-Verhandlungsführer Bert Stach und Gewerkschaftssekretärin Elisa Brummel ließen sich die kühle Süßigkeit schmecken.

Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down