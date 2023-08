Schuljahr 2024/2025 Welche Grundschule in Neumünster ist die richtige? Infos für Eltern von Erstklässlern Von Dörte Moritzen | 31.08.2023, 12:14 Uhr Für Eltern, deren Kinder im Sommer 2024 in Neumünster in die erste Klasse kommen, gibt es jetzt schon wichtige Informationen. Foto: Bernd Weißbrod / dpa up-down up-down

Kaum sind die Erstklässler in Neumünster eingeschult, da geht es bereits um den nächsten Jahrgang, der im Sommer 2024 in die Schule kommt. Damit sich die Eltern bereits rechtzeitig informieren können, gibt es einige wichtige Veranstaltungen in der Stadt.