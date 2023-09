Mit einem Großaufgebot suchten Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonnabendabend nach einem vermissten Kanufahrer – vergeblich. Die Suche wurde am späten Abend abgebrochen. Seit Sonntagmorgen suchen Einsatzkräfte der Feuerwehr weiter. Dabei kommen eine Unterwasserdrohne und ein Sonar zum Einsatz.

Großeinsatz mit Drohnen und Hubschrauber am Sonnabend

Am Sonnabend gegen 19.20 Uhr soll der Vermisste zum letzten Mal gesehen worden sein. „Er war mit einem Kanu unterwegs und soll nach Hilfe gerufen haben“, berichtet Martin Pagels, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld und stellvertretender Stadtwehrführer.

Mit einem Großaufgebot von rund 40 Einsatzkräften und insgesamt vier Booten waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Wehr Einfeld im Einsatz. Unterstützung gab es durch zwei Boote des Segelclubs, durch den Neumünsteraner Drohnentrupp und den Rettungshubschrauber Christoph 42. Der Helikopter wurde durch Neumünsters Berufsfeuerwehr mit einer Wärmebildkamera ausgestattet.

Martin Pagels ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld und seit Sonntagmorgen wieder im Einsatz. Foto: Grischa Malchow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Obwohl damit alle Register gezogen worden waren, verlief die Suche erfolglos. Lediglich die Gegenstände des Mannes, ein Rucksack und ein Paar Schuhe, konnten am Ufer gefunden werden. „Gegen 22.15 Uhr haben wir die Suche eingestellt. Da war es bereits stockdunkel“, so Martin Pagels, der die Suche mit der Freiwilligen Wehr Einfeld und einigen Freiwilligen vom Segelclub am Sonntagmorgen fortgesetzt hat. Dabei sind 20 Ehrenamtliche im Einsatz. Die Hoffnung, den Vermissten lebend zu finden, ist gering.

Unterwasserdrohne mit Greifarm im Einsatz

Unterstützung liefert die Freiwillige Feuerwehr Molfsee mit einem Sonar und einer Unterwasserdrohne. Der Tauchroboter kann im 200 Meter Umkreis vom Bediener operieren und bis zu 150 Meter tief tauchen. Dabei werden dank LED-Scheinwerfern und hochauflösender Kamera Livebilder geliefert. Sie kommen auf der Fernbedienung an, deren Bediener entweder am Ufer stehen oder mit im Rettungsboot sitzen kann. Zusätzlich verfügt das Gerät über einen Greifarm, um Gegenstände an die Oberfläche zu befördern.

Seit Sonntagmorgen ist die Feuerwehr wieder auf der Suche nach dem Vermissten, der offenbar auf dem Einfelder See gekentert ist. Foto: Grischa Malchow Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zusätzlich zum Boot aus Molfsee sind zunächst keine Suchboote auf dem Wasser unterwegs. „Die Motoren würden das Sonar stören“, erklärt Martin Pagels. Das Boot aus Molfsee zieht seine Bahnen im nördlichen Teil des Einfelder Sees. Dort vermutet man den mutmaßlich untergegangenen Körper. Warum der Kanufahrer untergegangen sein könnte, ist weiterhin unklar.