Sturm sorgt für Einsätze Einfelder See in Neumünster: Ein Segler kentert im Sturm Von Benjamin Steinhausen | 03.10.2023, 14:26 Uhr In ruppigem Gewässer schleppen Feuerwehrleute die Jolle des Seglers zurück an Land. Foto: Danfoto

In Einfeld kenterte ein Segler, in Gadeland lag ein Baum auf der Straße. Bis zum Nachmittag hielten sich die Sturmeinsätze für die Feuerwehr Neumünster aber in Grenzen.