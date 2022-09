Die Einbruchserie in Geschäfte in der Innenstadt von Neumünster geht weiter. Foto: Daniel Maurer/dpa up-down up-down Ein Tatverdächtiger in U-Haft Einbruchserie in Neumünsters Innenstadt reißt nicht ab Von Dörte Moritzen | 08.09.2022, 18:30 Uhr

Die Einbruchserie in Neumünster dauert an, auch wenn Ermittlungen mittlerweile zu einer Festnahme geführt haben. Und was will die seltsame Bürgerwehr, die sich in den sozialen Medien formiert?