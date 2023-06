Kupfer ist wertvoll und immer wieder Ziel von Dieben - jetzt auch im großen Stil in Neumünster. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down Wert im sechsstelligen Bereich Diebe machen bei Einbruch in Neumünster große Beute Von Grischa Malchow | 14.06.2023, 12:59 Uhr

Wertvolle Rohstoffe wie Kupfer und Bronze waren das Ziel von Einbrechern in einer Werkstatt an der Leinestraße in Neumünster. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.