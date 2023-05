Unbekannte brachen in ein Reihenhaus ein und stahlen Bargeld. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Diebstahl von Bargeld und Schmuck Einbruch im Reihenhaus in Trappenkamp – Polizei sucht Zeugen Von Tilman Wrede | 15.05.2023, 10:40 Uhr

Am Freitagabend brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Trappenkamp ein und stahlen Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.