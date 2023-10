Wahlstedt Einbrecher hinterlassen in der Schule eine Spur der Verwüstung Von Susanne Otto | 16.10.2023, 14:16 Uhr Die Täter schlugen Fenster ein und gelangten so in die Schule. Symbolfoto: dpa up-down up-down

Die Täter schlugen vermutlich mit einem Hammer Fenster ein und gelangten so in den Physikraum. Die Polizei schildert, was die Täter dort machten und sucht Zeugen.