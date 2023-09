In Boostedt und Großenaspe Einbrecher nehmen Discounter und Apotheken ins Visier Von Benjamin Steinhausen | 04.09.2023, 13:07 Uhr In Boostedt und Großenaspe kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Serie von Einbrüchen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down

Diverse Einbrüche und Einbruchsversuche in Discounter und Apotheken beschäftigten am Sonntag die Polizei in Boostedt. Auch in Großenaspe schlugen Täter zu.