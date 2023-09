E-Mobilität Ein Jahr E-Scooter in Neumünster: Warum sie einen Beitrag zur Verkehrswende leisten können Eine Kolumne von Hannes Harding | 16.09.2023, 10:05 Uhr E-Scooter in Reih und Glied. Leider werden die Roller nicht immer so abgestellt. Das sorgt hin und wieder für Ärger. Foto: Hannes Harding up-down up-down

Seit einem Jahr bietet das Unternehmen Tier in Neumünster E-Scooter an. An den Rollern scheiden sich die Geister. Für die einen sind sie ein Ärgernis, für andere eine Chance, die Verkehrswende voranzubringen. Die Wahrheit liegt in der Mitte – noch.