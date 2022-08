Margot Santen möchte nicht mehr für den Seniorenbeirat arbeiten. FOTO: Alexandra Bury up-down up-down Unbeliebtes Ehrenamt Darum gibt es in Rickling zur Zeit keinen Seniorenbeirat Von Alexandra Bury | 10.08.2022, 15:50 Uhr

In Rickling gab es kaum Resonanz bei der Wahl, und die fünf gefundenen Vorstandsmitglieder machten einen Rückzieher. In Boostedt soll das Gremium am 22. August gewählt werden. Warum ist das Interesse an diesem Ehrenamt gering?