Der Trommler Klaus Sperling, an der Bierflasche, und Henny Wolter (Guitar + Vocals), kannten zur späten Stunde den direkten Weg zu ihren Fans. FOTO: Michael Slogsnat
Ehndorf Open Air So kommt das Heavy-Metal-Festival krebskranken Kindern zu Gute Von Michael Slogsnat | 04.07.2022, 13:30 Uhr

350 Besucher kamen am Wochenende beim Ehndorf Open Air (E.O.A) voll auf ihre Kosten. Das Heavy-Metal-Festival der besonderen Art konnte dem großen Vorbild in Wacken in Sachen Stimmung durchaus das Wasser reichen.