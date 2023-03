Licht aus in der Stadt Neumünster: Auch am Kleinflecken wird es für eine Stunde dunkel. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Aktion für den Klimaschutz Stadtführung in Neumünster zur Earth Hour: Wie der Strom die Stadt verändert Von Tilman Wrede | 23.03.2023, 11:21 Uhr

Am 25. März findet wieder die alljährliche Earth Hour statt. Von 20.30 Uhr an setzen Menschen ein Zeichen, indem sie zu Hause für eine Stunde das Licht ausschalten. Die Stadt Neumünster macht mit und bietet in dieser Stunde eine Führung an.