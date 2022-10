Seit einem Monat gibt es 300 E-Scooter in Neumünster. Wie fährt es sich auf den türkisfarbenen Flitzern? Unsere Volontärin hat einen Selbstversuch gewagt. Foto: Jennifer Dold up-down up-down Bilanz nach einem Monat So fährt es sich mit dem E-Scooter in Neumünster Von Jennifer Dold | 08.10.2022, 11:00 Uhr

Seit einem Monat gibt es sie in Neumünster. 300 E-Scooter sollen zur Verkehrswende beitragen, in den Medien liest man dagegen oft von Unfällen oder Rollern, die andere Verkehrsteilnehmer behindern. Wie sieht es in Neumünster aus? Und wie fährt sich ein E-Scooter?