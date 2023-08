E-Bikes haben sich längst etabliert und auch E-Autos sind immer häufiger auf den Straßen in Neumünster und im Land unterwegs. Um sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen, bietet das Modehaus Nortex in Neumünster-Wittorf bereits seit 2014 mit seiner E-Autoshow eine einmalige Gelegenheit, E-Autos verschiedener Anbieter aus der Nähe kennenzulernen, sich hineinzusetzen und von Experten direkt vor Ort über die neue Technik ausführlich beraten zu lassen.

„Der Trend geht ganz klar in Richtung E-Mobilität. 2014 waren wir mit unserer Schau die Vorreiter in Schleswig-Holstein. Jetzt sind wir mittendrin im Trend“, sagt Nortex-Geschäftsführerin Ingrid Först. Am Freitag und Sonnabend, 1. und 2. September, bauen jeweils von 10 bis 18 Uhr zehn Autohäuser ihre Infostände auf dem Nortex-Parkplatz am Grünen Weg auf, die zusammen mehr als 20 Marken vertreten.

Vom Kleinwagen bis zum Nutzfahrzeug

Zu sehen sind bei der Auto-Schau verschiedene Modelle vom Kleinwagen bis zum großen SUV, reinelektrisch und Hybride. Chris Thode vom Auto-Center Ahrendt zeigt beispielsweise den neuen Jeep Avenger, gerade zum Auto des Jahres gekürt. Und sogar reinelektrische Nutzfahrzeuge von Ford und Peugeot können sich die Besucher vor Ort ansehen, um nur einige wenige Fahrzeuge aufzuzählen.

Chris Thode vom Auto-Center Ahrendt hat Platz genommen im Auto des Jahres Jeep Avenger, über den sich die Besucher bei der E-Auto-Schau informieren können. Foto: Benjamin Steinhausen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Inzwischen hat sich die Messe etabliert. Am Anfang haben wir hier mit einer Handvoll Händlern gestanden und die Besucher wussten gar nicht so recht, was sie fragen sollten“, erinnert sich Ralph Reichmuth vom Peugeot-Autohaus Haase, der von Beginn an mit dabei war. Inzwischen bringen die Besucher aber deutlich mehr Know-how mit. „Wir müssen Fachwissen mitbringen, das über das E-Auto hinaus geht“, weiß Reichmuth. Auch im Verkauf nehmen E-Autos und Hybride stetig zu, wie der Experte berichtet: „Von den verkauften Autos im Jahr sind 25 Prozent E- oder Hybridfahrzeuge“, so Ralph Reichmuth.

Nortex-Geschäftsführerin Ingrid Först und der kaufmännische Hausleiter Victor Zickler an der E-Tankstelle, die es seit 2012 auf dem Nortex-Parkplatz gibt. Foto: Benjamin Steinhausen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Rahmenprogramm

Ein Rahmenprogramm flankiert die E-Auto-Schau bei Nortex. Am Messe-Freitag um 16 Uhr hält Jens Sandmeier, Projektleiter der Landeskoordinierungsstelle E-Mobilität in Schleswig-Holstein, einen Vortrag zu den Themen Wirtschaftlichkeit, Fördermöglichkeiten und Infrastruktur. Zur Stärkung stehen ein Imbiss und das hauseigene Bistro bereit. Ein Ballon-Künstler bastelt Ballon-Tiere für die Kinder und bei der Verlosung haben die Besucher Chancen auf kleine und große Gewinne – unter anderem ein Wochenende mit einem E-Auto in St. Peter-Ording.