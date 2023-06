Dilara Sabahat wird am Mittwoch, 7. Juni, 18 Jahre alt. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Holstenköste 2023 Zum ersten Mal: Das singt DSDS-Star Dilara Sabahat aus Neumünster auf der Köste Von Tilman Wrede | 05.06.2023, 15:03 Uhr

Am Sonnabend, 10. Juni, wird DSDS-Star Dilara Sabahat in Neumünster auf der Bühne stehen. Dem Courier hat sie verraten, was sie singen wird und was ihr die Holstenköste bedeutet. Zu Besuch kommen auch Freunde aus der Casting-Show.