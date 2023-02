Präsidentin des DRK-Kreisverbandes Carén Krebs (links), Ulf Kienast vom DRK Kreisverband und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger auf der Baustelle der Kita „Flinke Fööt“. Sie teilen ihre Begeisterung, dass der Betrieb in der neuen Kita im Juni beginnen soll. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down DRK Neumünster Kita „Flinke Fööt“ in Tungendorf feiert Richtfest Von Benjamin Steinhausen | 03.02.2023, 18:00 Uhr

Knapp zehn Monate nach dem ersten Spatenstich weht seit Freitag der Richtkranz über der DRK-Kita „Flinke Fööt“ an der Straße Am Kamp. Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes, Handwerker und Nachbarn feierten gemeinsam und schauten sich die Räume an. Das sind die nächsten Schritte.