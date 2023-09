Kita „Flinke Fööt“ in Neumünster Flinke Füße statt Baumaschinen: Jetzt kommt Leben in die neue DRK-Kita Von Benjamin Steinhausen | 29.09.2023, 17:45 Uhr Da ist das rote Band wurde von Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger, Kita-Leiterin Marina Schroeder und Bircan Gültekin (von links), geschäftsführender DRK-Vorstand, durchtrennt und die Freude groß. Die neue DRK-Kita „Flinke Fööt“ in Neumünster-Tungendorf an der Straße Am Kamp ist jetzt offiziell eröffnet. Die Kita bietet Platz für 70 Kinder. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich ist die neue DRK-Kita „Flinke Fööt“ in Neumünster-Tungendorf jetzt offiziell eröffnet. Seit 1. September gibt es an der Straße Am Kamp Platz für 70 Kinder in vier Gruppen. Ein wichtiger Schritt, aber der Bedarf ist auch damit längst nicht gestillt.