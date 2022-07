Begeisterung pur: Dr. Dietmar Kablitz und die Courier-Printausgabe vom 23. Juli mit der Sonderseite zum Tod von Uwe Seeler. FOTO: Arne Schmuck up-down up-down VfR Neumünster gegen HSV Auf Du und Du mit Uwe Seeler: Dr. Dietmar Kablitz erinnert sich Von Arne Schmuck | 27.07.2022, 09:00 Uhr

Achtmal traf Rasensport in der alten 1. Liga Nord zu Hause auf den Hamburger Sportverein. Siebenmal war der heute 74-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen als Zuschauer mit von der Partie. An das Duell in der Saison 1958/59 erinnert er sich noch heute ganz genau.