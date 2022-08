Tjark Buchwald (Schützenverein Neumünster) zielt über Kimme und Korn der Luftpistole. Foto: Jörg Lühn up-down up-down Schützenverein Neumünster / DM Schütze in der vierten Generation: Tjark Buchwald auf Titeljagd in Oberbayern Von Jörg Lühn | 29.08.2022, 15:44 Uhr

Erstmals in seiner noch jungen Laufbahn tritt der Nachwuchsmann mit seiner Luftpistole bei den deutschen Meisterschaften an. In Garching wird sich ein rund 80-köpfiges Teilnehmerfeld um die vordersten Plätze streiten.