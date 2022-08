Am Montag stand Wassergewöhnung auf dem Plan. FOTO: Alexandra von Fragstein up-down up-down Schwimmkursus mit EIKA und DLRG Neumünster So trainieren Kinder im Einfelder See für ihr Seepferdchen-Abzeichen Von Alexandra von Fragstein | 02.08.2022, 16:00 Uhr

Dass viele Kinder nicht mehr richtig schwimmen lernen, war schon vor der Corona-Pandemie ein Problem. Seitdem steht es um ihre Schwimmkenntnisse noch schlechter. Der Verein Einfeld für Kinder aktiv (EIKA) und die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bieten daher seit sieben Jahren jeden Sommer einen Schwimmkursus für Kinder im Alter zwischen sechs und 13 Jahren im Einfelder See an. Am Montag ging es los.