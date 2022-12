An Heiligabend sind sie im Dienst: Apotheker Dr. Abou Aloul (links oben), Busfahrer Oliver Cappel, Wachführer Michael Metze und Wachdienstleiter Frank Wolter sowie Polizeihauptmeisterin Sarah Otten, Polizeihauptmeister Kai Horn (links) und Polizeihauptmeister Olaf Kolbe. Foto: Simon Förster, Dörte Moritzen und Julia Weilnböck up-down up-down Weihnachten im Dienst Keine Stille Nacht: Diese Menschen arbeiten in Neumünster an Heiligabend Von Simon Förster, Dörte Moritzen und Julia Weilnböck | 23.12.2022, 15:00 Uhr

Während die meisten Menschen sich an Heiligabend mit ihrer Familie zu Bescherung und Festtagsbraten treffen, halten einige wenige auch an diesem Tag die Stellung. Wer hat Dienst an Weihnachten, und was macht diese Schicht besonders?