Ein besonders dreister Diebstahl hielt am Sonnabend, 30. September 2023, Sicherheitsdienst und Polizei in der Holsten-Galerie in Atem. Gegen 10.45 Uhr wurden zwei Frauen in dem Einkaufszentrum in Neumünster dabei ertappt, wie sie in einem Geschäft mehrere Bekleidungstücke stahlen.

So gingen die beiden Verdächtigen vor

Die beiden Frauen aus Neumünster (23 und 26) hatten ihre Beute in Tüten verstaut, die sie offenbar mitgebracht hatten. Damit waren sie in Richtung Parkhaus gegangen. Allerdings hatte zeitgleich eine Zeugin die Warensicherungen, die sich zuvor an der gestohlenen Kleidung befunden hatte, in einer Umkleidekabine entdeckt und Alarm geschlagen.

Ein besonders dreister Diebstahl in der Holsten-Galerie beschäftigte die Polizei in Neumünster.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sahen noch, wie zwei Frauen, auf die die Beschreibung passte, mit einer schwarzen Tasche ins Parkhaus an der Kaiserstraße gingen. Dort verloren die Sicherheitsleute die Verdächtigen jedoch kurzfristig aus den Augen. Kurze Zeit später tauchten sie jedoch im Eingangsbereich des Parkhauses wieder auf, diesmal aber ohne die schwarze Tasche. Der Sicherheitsdienst sprach die beiden an und rief die Polizei.

Als die Ermittler eintrafen, bestritten die jungen Frauen den Diebstahl. Auch erklärten sie, nicht mit dem Auto gekommen zu sein, so Polizeisprecher Sönke Petersen. Das schien anfangs auch plausibel, denn bei einer ersten Durchsuchung konnte kein Fahrzeugschlüssel gefunden werden. Recht selbstbewusst machten sich die beiden Verdächtigen während der anschließenden Befragung immer wieder lustig über die Beamten und auch über die Zeugin. Sie erklärten, sie würden „gar nicht verstehen, was man von ihnen wolle, sie hätten ja nichts gemacht“, berichtete der Polizeisprecher.

Das Auto wurde gefunden, doch wo war der Schlüssel?

Die Polizeibeamten des 1. Polizeireviers ließen jedoch nicht locker und ermittelten ungerührt weiter. Schnell fanden sie heraus, dass auf eine der beiden Verdächtigen ein Fahrzeug zugelassen war. Eine weitere Streife entdeckte das Auto wenig später auch im Parkhaus. Auf der Rücksitzbank des Wagens lag die schwarze Tasche.

Nun forderten die Beamten die Halterin des Autos nochmals nachdrücklich auf, den Fahrzeugschlüssel herauszugeben. Sie machten ihr klar, dass sie ansonsten den Wagen auf Kosten der Frau öffnen lassen würden. „Da gab sie schließlich klein bei und förderte den Schlüssel zutage: Sie hatte ihn in ihrem Intimbereich versteckt“, erzählte Petersen.

In der schwarzen Tüte entdeckten die Ermittler wenig später Bekleidung im Wert von 328,90 Euro. Das Diebesgut wurde an die betroffenen Geschäfte zurückgegeben. Die beiden Frauen bekommen jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.