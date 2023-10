Polizei sucht Zeugen Einbruch in Trappenkamp: Täter durchwühlen Einfamilienhaus Von Susanne Otto | 16.10.2023, 13:03 Uhr Von Freitag auf Sonnabend wurde in ein Haus in Trappenkamp eingebrochen. Foto: Friso Gentsch up-down up-down

Eine Verwandte entdeckte am Sonnabend den Einbruch in das Haus am Gönnebeker Ring in Trappenkamp. Die Polizei bittet um Mithilfe.