Welt-Gymnaestrada in Amsterdam Die Roten Hosen aus Neumünster sind das größte Team in der deutschen Delegation Von Benjamin Steinhausen | 10.08.2023, 12:22 Uhr Zum dritten Mal nahmen die Roten Hosen aus Neumünster bei der Welt-Gymnaestrada teil. Die Showakrobatikgruppe stellte das größte Team in der deutschen Delegation. Foto: Die Roten Hosen

Die Roten Hosen, die Showakrobatikgruppe aus Neumünster, nahm an der Welt-Gymnaestrada in Amsterdam teil. Sie stellten die größte Mannschaft in der deutschen Delegation.