In Trappenkamp drangen unbekannte Einbrecher am Birkengrund in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen Wer sah die Einbrecher in Trappenkamp? Von Dörte Moritzen | 08.11.2022, 10:25 Uhr

Sie kamen offenbar am Tag: Am Montag drangen Unbekannte in Trappenkamp in ein Einfamilienhaus ein. Jetzt sucht die Polizei die Täter und nennt Einzelheiten.