Seit dem frühen Freitagmorgen, 14. Juli, suchte die Polizei in und um Rickling und Daldorf nach dem vermissten Frank Jürgen S. Vermutlich während der Nacht hatte der 60-Jährige seinen gewohnten Lebensbereich im Ortsteil Kuhlen in Rickling zu Fuß verlassen. Am Sonntagabend konnte der Vermisste wohlbehalten aufgefunden werden.