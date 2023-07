Diana Wolff leitet die Kita Wasbek seit 2021 und steht auf dem großen Spielplatz der Einrichtung. Hier stand einst der Zenkerbau. Foto: Susanne Otto up-down up-down 50 Jahre Kita Wasbek Spiel und Spaß wie 1973: Sackhüpfen und Eierlaufen zum Jubiläum Von Susanne Otto | 07.07.2023, 09:10 Uhr

Vor 50 Jahren ging die Kita in Wasbek an den Start. Andrea Couchon berichtet von den Anfängen und Diana Wolff von den Feierlichkeiten am 7. Juli und was es mit dem Konzept „Dörpswischen“ auf sich hat.