Ob Christvesper oder Jugendgottesdienst - in Neumünster und im Umland wird ein vielfältiges Programm geboten. Foto: dpa up-down up-down Übersicht der Termine in den Kirchen Das sind die Gottesdienste an Weihnachten in Neumünster und im Umland Von Sonja Kröger | 21.12.2022, 13:00 Uhr

Wo finden an Heiligabend und am 1. und 2. Weihnachtstag in Neumünster und im Umland Gottesdienste statt? Hier gibt es einen Überblick.