Der dienstälteste Kamerad Jügen Stürck, Wehrführer Michael Hahnke und seine Frau Jessica Fritz feierten beim Ball das 151-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Mitte. FOTO: Alexandra Bury up-down up-down Gefahrenabwehrzentrum Wehr Neumünster Mitte feiert Jubiläum mit einem Ball Von Alexandra Bury | 03.07.2022, 12:36 Uhr

Rund 70 Gäste tanzten und vergnügten sich am Sonnabendabend an der Färberstraße. Die Wehr hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt