Henning Liebke hat einen sechs Meter tiefen Brunnen. Ihn interessiert vor allem der Nitratgehalt seines Wassers. Foto: Hannes Harding up-down up-down Verein VSR-Gewässerschutz analysiert Proben Was man in Neumünster alles im Brunnenwasser finden kann Von Hannes Harding | 20.06.2023, 08:57 Uhr

Der Verein VSR-Gewässerschutz bot am Montag in Neumünster die Möglichkeit, sein Brunnenwasser untersuchen zu lassen. Vor dem VSR-Mobil an der Kieler Brücke bildeten sich lange Schlangen.