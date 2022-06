Die Aral-Tankstelle in der Rendsburger Straße in Neumünster. Auch hie sank der Spritpreis zum Rabattstart deutlich. FOTO: Hannes Harding Tankrabatt zum 1. Juni Über Nacht 40 Cent weniger für Super in Neumünster Von Hannes Harding | 01.06.2022, 15:00 Uhr

Nachdem die Mineralölkonzerne noch Dienstag vor zu viel Euphorie angesichts der ab Mittwoch geltenden Steuersenkung auf Benzin und Diesel gewarnt hatten, zeigte sich am Mittwochmorgen doch Bewegung an den Zapfsäulen in Neumünster. Die Preise fielen deutlich.