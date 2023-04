Andreas Löding (v.l.), Vorsitzender des Arbeitskreises Spargel, Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer und Andy Reimers ernten den ersten Spargel der Saison. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Spargelsaison 2023 in SH eröffnet Der erste Spargel ist da: Hier ist er in Neumünster schon jetzt zu kaufen Von Tilman Wrede | 04.04.2023, 13:49 Uhr

Die Spargelsaison 2023 ist eröffnet. Pünktlich zu Ostern gibt es den ersten Spargel in Schleswig-Holstein. Der offizielle Anstich erfolgte auf dem Spargelhof von Andy Reimers in Padenstedt. Hier ist er schon zu kaufen und das wird der Spargel in diesem Jahr kosten.