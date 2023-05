Hier arbeitet ein Workshop unter der Leitung von Andreas Leimbach (in Weiß, hinten links). Foto: Alexandra Bury up-down up-down Demokratiekonferenz in Neumünster Wenige Menschen mit Migrationshintergrund gehen wählen – das steckt dahinter Von Alexandra Bury | 30.05.2023, 13:49 Uhr

Die Beteiligung an der Kommunalwahl war in Neumünster besonders niedrig, im Vicelinviertel lag sie ganz schlecht bei nur 16 Prozent. Bei der Demokratiekonferenz im Bildungszentrum an der Kieler Straße haben wir mit Teilnehmern gesprochen, woran es liegt.