Jakob Vogt und Anna Tödter genießen das gute Wetter auf der Holstenköste im vergangenen Jahr. Archivfoto: Alexandra Bury up-down up-down Stadtfest in Neumünster Das kosten Bier, Bratwurst und Schmalzkuchen auf der Holstenköste 2023 Von Tilman Wrede | 02.06.2023, 14:11 Uhr

Am Donnerstag startet die Holstenköste in Neumünster. Sie ist das zweitgrößte Stadtfest in Schleswig-Holstein. Der Courier hat sich unter Schaustellern und Veranstaltern umgehört, was teurer geworden ist und wie sich der Bierpreis verändert.