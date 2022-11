Schöne Tradition: Kita-Kinder - dieses Mal von der Kita Haartallee - haben den Markt am Vormittag geschmückt. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Glühwein auch bargeldlos Das ist neu beim Weihnachtsmarkt 2022 in Neumünster Von Gunda Meyer | 21.11.2022, 18:36 Uhr

Am Montagnachmittag startete der Weihnachtsmarkt 2022 offiziell in Neumünster. Es gibt einige Neuerungen in diesem Jahr.