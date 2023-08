Kindertheater des Monats Deshalb erhofft sich der Jugendverband Neumünster noch mehr Zuspruch Von Rolf Ziehm | 28.08.2023, 14:02 Uhr Dietrich Mohr und Ute Graefe vom Jugendverband zeigen mit Lea (8, unten) und Sofja (9) die Programmhefte der neuen Spielserie. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Sieben Mal Theater für Kitakinder und Grundschüler in Neumünster für einen Euro Eintritt. Auftakt der neuen Spielserie ist am 1. September mit „Neinhorn“ vom Theater Kirschkern Compes & Co.